Lentis gaat tien miljoen euro minder uitgeven

Lentis houdt voorlopig de hand meer op de knip. De GGZ-instelling kan de komende twee jaar tien miljoen euro minder uitgeven.

Volgens bestuursvoorzitter Martin Sitalsing wordt er vijf miljoen bezuinigd aan de kant van de eigen organisatie. De andere helft van het bedrag wordt ingehouden op de zorg."Misschien gaan we wel stoppen met bepaalde werkzaamheden. Wat voor gevolgen dat heeft voor het personeel weten we nog niet, maar het vereist vindingrijkheid en veranderlijkheid van ons allemaal", zegt Sitalsing tegen RTV Noord Geruchten dat het voortbestaan van Lentis in gevaar zou zijn, kloppen volgens Sitalsing niet. "Maar we gaan wel een heel nieuwe kant op", vertelde hij vanavond tijdens z'n nieuwjaarstoespraak.De nieuwe strategie van de GGZ-instelling heet 'Zorg Dichtbij'. Lentis wil zo de zorg 'beter laten aansluiten op de verschillende zorgnetwerken in gemeenten'.