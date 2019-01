Burgemeester Noordenveld: Verzakte huizen Roden grijpen me aan

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld noemt de schades aan de verzakte woningen in Roden hetgeen dat hem het meest raakte in 2018.

"Je niet meer veilig voelen in je eigen huis, dat is erg ingrijpend voor die mensen", zegt Smid tijdens de nieuwjaarstoespraak op het gemeentehuis. Volgens hem houdt de oorzaak van de schades de mensen terecht bezig. "Hopelijk geeft nader onderzoek uitkomsten die perspectief bieden op een goede aanpak."Begin september werd bekend dat twee woningen in de Oudgenoegstraat in Roden onbewoonbaar zijn geworden door verzakking. Deze bewoners wonen sindsdien in een vakantiewoning bij Norg. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone. De gemeente ontving al zeker vijftig schademeldingen en werd evenzoveel aansprakelijk gesteld.Sinds oktober doet onderzoeksbureau CRUX onderzoek naar de oorzaak van de verzakking. Eind deze maand worden de resultaten bekend gemaakt aan de bewoners.Smid: "We realiseren ons dat het komende jaar veel inzet en energie van ons wordt gevraagd. U mag daarbij rekenen op een zorgvuldige en transparante aanpak van onze kant."Ook gaf de burgemeester nog zijn complimenten voor de snelle realisatie van een noodgebouw voor obs De Marke in Roden. Die school moest voor de kerstvakantie de deuren sluiten , omdat de vloer verzakte door betonrot. Daarnaast zei hij trots te zijn op de behouden gevangenissen in Veenhuizen en de nieuwe invulling van de Vrijbuiter in Roden.