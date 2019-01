Slagveer op dood spoor bij FC Emmen: Heb er hard hoofd in

VOETBAL - Ze stonden alle drie in de basis op 12 augustus bij de competitiestart in Den Haag, maar uiteindelijk werd 2018 niet wat Hilal Ben Moussa, Wouter Marinus en Luciano Slagveer ervan hadden verwacht. Het trio raakte om uiteenlopende redenen hun basisplaats kwijt en met name Slagveer heeft het moeilijk met die rol.

"Het is is zeker niet makkelijk. Sinds ik op de bank zit heb ik er alles aan gedaan, maar blijkbaar is het niet goed genoeg. Of ik op een dood spoor zit? Ja, zou je het wel kunnen zeggen."Slagveer, die dit seizoen wordt gehuurd van Lokeren, doet samen met Marinus en Ben Moussa zijn verhaal op het terras van het prachtige Estepona Palace, het hotel waar FC Emmen deze week bivakkeert tijdens het trainingskamp."Ik kwam naar FC Emmen om te spelen en om mezelf weer te laten zien, maar dat kan op dit moment niet. Ja, in het tweede voor zo'n twintig toeschouwers... maar dat is eigenlijk niet de bedoeling", aldus Slagveer. "Dat ik niet speel zal natuurlijk ook wel een beetje bij mezelf liggen. Misschien ben ik niet zo in vorm, wil de trainer dat ik het anders doe en misschien doet de concurrentie het de laatste tijd beter."Slagveer raakte voor de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen, bij FC Utrecht, zijn basisplaats kwijt. Toch speelde hij uitgerekend in de Domstad zijn beste duel van het seizoen. Als invaller acteerde hij zichtbaar vrij en had hij, mede dankzij een treffer, een groot aandeel in de 2-1 zege. In de twee duels die volgden (tegen PEC Zwolle en Heracles) kreeg Slagveer zijn basisplaats terug, maar overtuigend waren zijn optredens niet en vanaf dat moment is de oud-speler van Heerenveen bankzitter. "Ik weet dat ik vrijer moet gaan spelen, maar als je zo snel alweer op de bank belandt dan ebt dat vrije gevoel snel weg. Of ik nog veel minuten ga krijgen in de tweede seizoenshelft? Ik heb er een hard hoofd in", aldus de aanvaller."Als huurling kan hij in de winterstop natuurlijk terug naar Lokeren, maar daar zit hij niet op te wachten. Ook aan een nieuwe verhuur heeft Slagveer niet gedacht. "Eigenlijk zie ik dat niet zitten. Ik heb acht jaar bij dezelfde club gezeten en in de laatste anderhalf jaar bij drie. Een vierde club in zo'n kort tijdsbestek lijkt me ook niet verstandig."De geboren Rotterdammer, die in Drenthe opgroeide, gaat het liefst voor zijn kansen in Emmen. "Ik wil daar heel graag in geloven, maar het geloof moet ik ook een beetje van de trainer krijgen door bijvoorbeeld in oefenvormen met de basis mee te trainen en niet met de beloften. Dat gebeurde de laatste tijd niet niet. Nee, ook niet in de afgelopen dagen in Spanje. Daarom heb ik er ook een hard hoofd in dat het nog goed gaat komen."Voor Hilal Ben Moussa was 2018 heel dubbel. Hij startte het jaar in de basis, maar werd vlak voor de beslissende fase om de promotie naar de eredivisie vervangen door Michael Chacon. Op 12 augustus, bij de start van het seizoen in de eredivisie, had hij zijn plek op het middenveld weer terug. Tot Heerenveen uit, want daar werd Ben Moussa 'opgeofferd' voor het veelbesproken systeem met die extra verdediger ten koste van een middenvelder. Ben Moussa: "Natuurlijk baalde en baal ik daar nog steeds van. Dat zal iedere speler doen. Daarnaast vind ik ook dat niet ik perse gewisseld had hoeven worden, want ook ik kan in dat nieuwe systeem uit de voeten. Het enige wat ik nu kan doen is mijn stinkende best om de trainer te overtuigen, zodat hij weer voor mij kiest. Daarvoor is dit trainingskamp ideaal, want ik zie dit toch als een soort nieuwe start, al zal de trainer heus zijn voorkeuren hebben."De Utrechter is strijdbaar en overtuigt van zijn kwaliteiten. "We zijn vanaf dat duel in Heerenveen verdedigend sterker geworden, maar aan de bal minder dominant. Dat kan echt beter is mijn mening en daar zie ik wel een rol voor mezelf weggelegd."Van de drie spelers aan tafel was Wouter Marinus uit Zuidwolde aan het einde van 2018 het dichtst bij een rentree in de basis, maar was hij niet fit genoeg om de afwezige Alexander Bannink te vervangen tegen Willem II. "Ik kamp met hamstringproblemen, maar het gaat de goede kant op gelukkig. Mijn doel hier in Spanje is om vooral niets te missen. Ik wil alles mee kunnen doen om ook echt forse stappen te zetten. Mijn belastbaarheid moet nog groter worden om wedstrijdfit te zijn. Ik zie dit trainingskamp dan ook niet als een nulpunt, maar meer als een fase in mijn herstel."Ook Marinus hoopt, net als Slagveer en Ben Moussa, dat 2019 een beter jaar gaat worden dan 2018. "Absoluut. Ik ben eerst bij PEC Zwolle vertrokken, dat had ik graag anders gezien en daarna raakte ik na een goed begin mijn basisplek kwijt in Emmen. Het moet beter en daar ga ik alles aan doen, want één ding is zeker: het publiek heeft de ware Wouter Marinus nog niet gezien."