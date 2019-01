Slagveer op dood spoor bij FC Emmen: Ik heb er een hard hoofd in

VOETBAL - Ze stonden alle drie in de basis op 12 augustus bij de competitiestart in Den Haag, maar uiteindelijk werd 2018 niet wat Hilal Ben Moussa, Wouter Marinus en Luciano Slagveer ervan hadden verwacht. Het trio raakte om uiteenlopende redenen hun basisplaats kwijt en met name Slagveer heeft het moeilijk met die rol.

Of ik nog minuten ga krijgen in de tweede seizoenshelft? Ik heb er een hard hoofd in. Luciano Slagveer, speler FC Emmen

Het geloof dat ik weer een kans krijg, moet ik ook een beetje van de trainer krijgen door oefenvormen met de basis mee te doen in plaats van de beloften. Dat gebeurt nu niet. Luciano Slagveer, speler van FC Emmen die hoopt op een nieuwe kans als basisspeler

We zijn verdedigend sterker geworden, maar aan de bal minder dominant en daarom zie ik een rol voor mezelf weggelegd na de winterstop. Hilal Ben Moussa, speler van FC Emmen, die zijn basisplaats kwijtraakte halverwege de eerste seizoenshelft

Het publiek heeft de ware Wouter Marinus nog niet gezien. Wouter Marinus, speler FC Emmen