Houd rekening met harde wind: het is onstuimig buiten

Wie vandaag naar buiten gaat, moet rekening houden met harde windstoten.

"Het is onstuimig buiten", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Boven Drenthe staat er een harde, krachtige noordwestenwind. Er zijn windvlagen tot zo'n 80 kilometer per uur. Het gaat er vandaag dus onstuimig aan toe."Weerinstituut KNMI heeft vanwege de harde wind code geel uitgegeven. De waarschuwing voor harde windstoten geldt tot zes uur vanavond.De Veiligheidsregio Drenthe roept mensen met windschade op om zelf actie te ondernemen of contact op te nemen met de gemeente. "Bel alleen bij acuut gevaar 112", aldus de Veiligheidsregio op Twitter Behalve wind is er vandaag ook veel bewolking en regen, volgens weerman John Havinga. "Misschien dat vanmiddag de zon even tevoorschijn komt, maar dat is maar mondjesmaat. Het is wel erg zacht; het wordt ongeveer acht graden vandaag."Volgens Havinga gaat de wind vanavond al wat afnemen in kracht. "Morgen wordt een mooie dag. Het wordt droger en rustiger. De wind is nog wel matig tot krachtig uit het noordwesten."Bekijk hier de actuele weersverwachting voor de aankomende zes dagen: