​SGP-leider over Nashville-ophef: Iedereen hoort erbij in Drenthe

Lijsttrekker Willem van Hartskamp van de SGP in Drenthe nam gisteren op Twitter afstand van de Nashville-verklaring. Maar hoe kijkt de Drentse SGP-leider Willem van Hartskamp tegen de ophef aan? We stellen zes vragen aan hem.

In de van oorsprong Engelstalige Nashville-verklaring staat dat orthodoxe christenen homoseksualiteit en transgenderisme niet mogen accepteren. Ook wordt gesuggereerd dat mensen die met zulke gevoelens worstelen kunnen genezen. Het leverde een hoop commotie op. Van Hartskamp doet daar niet aan mee.In de commotie rond de Nashville-verklaring heb ik na lang wikken en wegen besloten om er persoonlijk iets van te vinden. Ik heb dat uitdrukkelijk op persoonlijke titel gedaan. Ik doe afstand van de verklaring en dan met name van de vorm. Ik vind het weinig pastoraal naar de mensen die het betreft, namelijk de lhbti-groepering. Ik vind dat wij deze mensen juist moeten omarmen en liefdevol om ze heen moeten staan. Uit nabijheid ken ik mensen die anders geaardheid zijn en ik vind dat deze verklaring die mensen onnodig en onbedoeld kwetst. Ik geloof niet dat deze verklaring bewust is opgesteld om mensen te kwetsen, maar dat is onbedoeld wel gebeurd.Ik vind het te stellig. Het document is vertaald vanuit het Engels. Het is van oorsprong een Amerikaanse verklaring. Ik zie in deze Nederlandse verklaring wat schreeuwerige letters. Ik vind de toon weinig pastoraal, liefdeloos. De inhoud an sich, daar zie ik wel een aantal Bijbelse klassieke noties in, zoals de verbintenis tussen man en vrouw. Die onderstreep ik ook. Dat is mijn principe. Daar doe ik niks aan af. Alleen de liefdeloosheid, de kilte, de toonzetting, die vind ik niet goed.Ik ben heel blij met de verklaring die Van der Staaij bij het programmaen bijheeft afgelegd. Daar kan ik me heel goed in vinden. Hij heeft aangegeven dat hij een jaar geleden een mail heeft gehad van een theoloog, die hem de Engelse verklaring heeft voorgelegd. Er is hem toen gevraagd om er iets van te vinden en of de verklaring kon worden vertaald naar het Nederlands. Toen heeft hij gezegd dat het wat hem betreft prima was. Vervolgens wordt de vertaling de media ingeslingerd en tot verrassing van Van der Staaij stond zijn naam eronder. Dat was in zekere zin de bedoeling niet. Hij heeft niet gezegd: zet mijn handtekening er maar onder. Hij heeft alleen aangegeven dat hij het goed vond dat het document werd vertaald. Het document is eigenlijk een stuk voor theologen, om ze met elkaar in contact te laten komen om hier eens wat dieper over na te denken, over deze kwestie. Want het is wel een kwestie die speelt in kerken.Ik zag een tweet voorbijkomen van iemand die zei: we denken er al tweeduizend jaar zo over, nu staat het zwart op wit en dan is er zoveel commotie. Ik betreur het dat de mensen die anders denken dan de gelovigen er zo fel op los gaan. Ik denk dat deze Nashville-verklaring onbedoeld polariseert en ook onbedoeld aanzet tot twist en tweedracht. Ik denk niet dat we die kant op moeten. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven in de kerk, ook met de mensen die behoren tot de lhbti-groep. Laten we met hen een pastoraal gesprek voeren, laten we ze omarmen. Ze zijn van harte welkom in de kerken. We sluiten niemand uit, ook de SGP niet. Iedereen hoort erbij in Drenthe.Ik heb eigenlijk veel lof gekregen. Complimenten vanuit allerlei geledingen in Drenthe en ook erbuiten. Vanuit de SGP heb ik eigenlijk nog niet echt een geluid gehoord. Maar mijn tweet is ook niet heel anders dan de tweets die ik voorbij zie komen vanuit de SGP. Ik weet dat de SGP in Zuid-Holland wel heeft gezegd dat ze de verklaring onderschrijven. Ik denk dat het vooral een persoonlijke aangelegenheid is. Ik wil er niet al te zeer een politieke kwestie van maken.In grote lijnen ben ik het eens met de verklaring. Maar ik neem heel duidelijk afstand wat betreft de inhoud als het gaat om het punt dat homoseksualiteit, of andersgeaardheid, zou zijn te genezen. Het is absoluut geen ziekte en ik neem fel afstand van dat artikel.