Hunze en Aa's sluit dijkdoorgangen en stelt bewaking in vanwege hoog water Dijkbewakers controleren de dijk vandaag extra goed (foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Waterschap Hunze en Aa's sluit vanochtend de dijkdoorgangen in de dijken aan de Waddenzee en stelt dijkbewaking in. Door de storm staat er hoog water. Volgens het waterschap hoeven we in Drenthe niet te vrezen.





"We sluiten de dijken vanwege het hoge water, maar ook vanwege de containers die onlangs van een schip zijn gevallen", vertelt de woordvoerder. "Mocht zo'n container tegen een dijk knallen, dan ontstaat er behoorlijke schade."



Pas bij een dijkdoorbraak, zouden we in Drenthe dus iets merken. Dan stroomt het zeewater kilometers het land in. Maar volgens een woordvoerder komt het water dan niet voorbij de Hondsrug. De verwachting is dat het water bij Delfzijl dinsdag rond 12.50 uur een hoogte bereikt van 4,20 meter boven NAP. "In Drenthe gaan we daar in principe niets van merken", zegt een woordvoerder van Hunze en Aa's, "tenzij eventueel de zeedijk zou doorbreken. Maar daarvan is geen sprake."