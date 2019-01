Waterschap nog zeker een dag druk met lekkage in slibgistingstank

Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht dat in ieder geval vandaag nog slib wegstroomt uit de lekke slibgistingstank bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten.

"Waarschijnlijk zijn we er morgen ook nog wel druk mee", zegt woordvoerder Roelof Hoving.Gistermiddag ontstond een lek in de slibgistingstank. Hierin kan vierduizend kubieke meter slib worden opgevangen, wat vergelijkbaar is met ongeveer dertig tot veertig tankwagens. Het slib wordt in de tank omgezet in biogas. Op het moment van het lek zat er zo'n 3.600 kubieke meter slib in de tank."De helft is nu ongeveer uit de tank gestroomd", zegt Hoving. Volgens hem levert dit geen gevaar op. "We vangen het op in ons eigen riool op het terrein van de rioolzuiveringsinstallatie. Daar wordt het direct uit gepompt en opgeslagen in een andere tank."De lekkage komt voor waterschap Drents Overijsselse Delta op een relatief goed moment. De tank zou binnenkort leeg worden gepompt vanwege onderhoud.