Norg krijgt opnieuw nutteloze bouwwerken

Na een succesvolle eerste editie van Folly Art Norg, krijgt de kunstroute komende zomer een vervolg. Dan komen in en rond het dorp opnieuw bouwwerken zonder functie of nut, ofwel: folly's.

Het was afgelopen zomer voor het eerst dat deze wedstrijd werd georganiseerd in Norg. Rond het dorp stonden in augustus dertien folly's langs een zestien kilometer lange fietsroute. Volgens de organisatie kwamen er ruim 1500 bezoekers op af.De kunstenaars kregen vijfhonderd euro om een bouwwerk te maken. Dat resulteerde in heel verschillende kunstwerken. Van een exit-bordje midden in het bos, tot een schots en scheef huis midden in een weiland en nog weer kilometers verderop twee tunnels van zilverfolie.De prijs werd echter in de wacht gesleept door de Groninger Tim Vinke. Hij maakte een Ver-kijker. Dat is een houten stellage die voorbijgangers uitnodigt naar het landschap te kijken. Dit kunstwerk is overigens nog steeds te zien. Hij staat langs de Hoofdweg tussen Norg en Langelo.Komende zomer mogen iets minder deelnemers meedoen aan de wedstrijd; in plaats van dertien zijn het er dan tien. De winnaar krijgt 5.000 euro. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot maart.