'We halen zo'n 400 kerstbomen per dag op'

Bewoners van de gemeente Hoogeveen hebben geen omkijken naar hun oude kerstboom, ze kunnen hem gewoon aan de straat leggen. Een grote vuilniswagen rijdt door de Hoogeveense straten om de bomen op te halen.

"We zijn er de hele week mee bezig. Langs veertien routes halen we de bomen op. Het gaat om zo'n 400 bomen per dag", vertelt Arjan Hoving van Area Reiniging. Hij coördineert de ophaalactie.Met drie man sterk zitten de medewerkers van Area op de grote wagen. Eén rijdt, de andere twee gooien de bomen achterin. "Op dit moment heb ik de makkelijkste baan", lacht chauffeur Roel. "Maar om de zoveel tijd wisselen we even. In principe zijn we allemaal chauffeurs."De bomen worden verwerkt tot compost. Vervolgens kunnen mensen het weer voor het bemesten van hun tuin gebruiken. Volgens chauffeur Roel verschilt het kerstboom-aanbod per buurt. "De ene buurt heeft er meer dan de andere. De laatste jaren is het aanbod wel iets minder geworden."Niet in alle Drentse gemeenten wordt de kerstboom overigens zomaar gratis opgehaald. "Dit is een gunst van de gemeente Hoogeveen. Het komt van oudsher. Andere gemeenten doen het niet altijd. Dit is gewoon een soort traditie", aldus chauffeur Roel.