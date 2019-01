Vasco Games trekt de stekker eruit in Emmen: 25 mensen ontslagen

Vasco Games in Emmen heeft zijn vestiging gesloten. Daardoor staan zo'n 25 medewerkers op straat. Vasco Games had ruim een jaar geleden grote successen met de game Ships of Battle.

Volgens eigenaar en oprichter Vasco Rouw is de oorzaak Google. Vorig jaar veranderde de zoekmachine zijn algoritme, waardoor de games van het Emmer bedrijf veel minder goed zichtbaar werden in de app stores. "Daardoor daalde onze omzet in een dag met de helft."Rouw zag dit niet aankomen. "We kwamen twee tot drie keer per jaar bij Google en dan werden we over nieuwe ontwikkelingen bijgepraat. Maar deze verandering kwam uit de lucht vallen", vertelt de directeur. "Niet alleen voor ons, maar ook voor andere game-ontwikkelaars. Ik denk dat zo'n 1.500 ontwikkelaars hier last van hadden. Bij sommigen daalde de omzet tot wel negentig procent."Ruim een jaar geleden vierde Vasco Games nog grote successen. Het spel Ships of Battle; Age of Pirates stond een week lang op de voorpagina van de Google Playstore. Ruim een miljoen mensen downloaden het spel op hun telefoon. Voor de gamebouwer was het een erkenning. Een prominente plek in de playstore betekent dat Google de kwaliteit van het spel erkent.Naast Ships of Battle; Age of Pirates ontwikkelde Vasco Games honderden spellen. "Onze strategie was wekelijks zo'n tien tot vijftien leuke, maar relatief eenvoudige games, te lanceren. Wij verdienden vervolgens een paar cent per game. Op het hoogtepunt hadden we bijna anderhalf miljoen downloads per dag.Door de verandering van Google verdwenen de kleine spellen uit beeld en nam het aantal downloads fors af. "We moesten dus veranderingen doorvoeren. Bij vorige veranderingen in het algoritme van Google konden we daar nog wel op inspelen, maar dat is deze keer niet gelukt", vertelt Rouw. "Bij tegenslagen is Nederland een lastig land om in te ondernemen. Het is niet eenvoudig om met minder medewerkers verder te gaan."In november kwam Rouw tot de conclusie dat het zo niet verder kon gaan. "We hadden nog budget tot het eind van het jaar. Ik heb onze medewerkers in november meegedeeld dat we per 1 januari stoppen. We hebben het netjes proberen af te handelen. In december hebben ze nog gewerkt en deze maand krijgen ze een transitievergoeding."Naast de vestiging in Emmen heeft Vasco Games ook vestigingen in Letland, Argentinië en India. Die blijven open. "We blijven daar nieuwe games bouwen en er komen updates en uitbreidingen voor de huidige games", legt de gamebouwer uit. "Daarnaast wil ik nieuwe markten gaan aanboren. Ik denk dat het een fout is geweest dat we ons altijd alleen op games hebben gefocust. We zouden bijvoorbeeld met onze kennis ook heel goed zakelijke apps kunnen bouwen."