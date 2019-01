Deel dit artikel:













GGD Drenthe tevreden over opkomst vaccinaties meningokokken Veele meeste jongeren hebben zich laten inenten tegen meningokokken (foto: Robert Vos/ANP)

Van de 4020 opgeroepen jongeren hebben nu 92,2 procent een vaccinatie tegen meningokokken gehaald. GGD Drenthe is erg tevreden over het aantal deelnemers.

Een hoge vaccinatiegraad is volgens jeugdarts Jac Korsten van GGD Drenthe erg gunstig. “Hiermee is de kans op infectieziekten kleiner en kunnen we de publieke gezondheid in Drenthe zo goed mogelijk beschermen.”



Tijdens de eerste vaccinatieronde kwam 88,1 procent opdagen. Jongeren die toen niet verschenen kregen opnieuw een uitnodiging. Na de tweede vaccinatieronde staat het totale percentage op 92,2 procent. Jongeren die zich nog niet hebben laten inenten kunnen zich alsnog laten vaccineren door een afspraak te maken met de GGD.



Media

Volgens Korsten is de hoge opkomst mede te danken aan de aandacht in de media voor meningokokken. "Daardoor is het gaan leven en hebben mensen zich laten informeren. Bovendien zijn we actief achter de jongeren aangegaan die tijdens de eerste ronde niet kwamen opdagen."



De meningokokbacterie kan overgedragen worden via de lucht. Dat maakt het lastiger om besmetting te vermijden. Een persoon die ziek wordt van de bacterie loopt kans op een hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.



Nieuwe vaccinaties

Dit jaar staan weer nieuwe vaccinaties tegen de bacterie op stapel. Alle jongeren die geboren zijn tussen 2001 en 2005 ontvangen in maart of mei een uitnodiging om ingeënt te worden. Jongeren uit deze leeftijdsgroep dragen namelijk vaker de bacterie bij zich. Wanneer deze groep gevaccineerd is verwacht de GGD dat er groepsbescherming ontstaat. Op die manier kan de ziekte voorkomen worden bij alle leeftijdsgroepen en lopen ook mensen die zich niet hebben laten vaccineren minder risico.