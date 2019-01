Frank Posthumus uit Assen wil nu écht een dartrecord

Hij dartte ruim 65 uur achter elkaar. Een record. Maar het is niet in de officiële boeken terug te vinden. En dus gaat Assenaar Frank Posthumus een nieuwe poging doen, waarbij hij wél een officieel wereldrecord neerzet. Zijn doel: langer dan 65 uur en 20 minuten darten.

"Na de vorige actie moest ik tien weken lang bijkomen. Nu realiseer ik me hoe stom ik ben geweest dat ik er geen notaris bij heb gehad", aldus Posthumus.Hij is dan ook nog maar net hersteld van zijn vorige recordpoging in oktober. Maar de volgende zit er wat hem betreft alweer aan te komen. "Ik wil het zo snel mogelijk doen. Ik zit nu aan april of mei te denken."Toch viel de vorige poging Posthumus best zwaar. "Ik had erna vooral moeite met de nachten. Ik sliep bijna alleen overdag. De nachten was ik wakker. Ik viel pas rond drie of vier uur in slaap. Slaapdeskundigen van het WZA zeiden dat het na zes tot acht weken hersteld moest zijn. Dat heeft iets langer geduurd. Maar ik heb nu weer zin in een nieuwe uitdaging.Posthumus begon zijn recordpoging op 5 oktober. "Ik heb toen een dartmarathon in Ons Café in Assen gedaan. De doelstelling was twee miljoen punten. Eigenlijk wist ik van tevoren al wel dat ik dat bij lange na niet zou redden. Daarom heb ik de doelstelling veranderd in het aantal uren."Uiteindelijk dartte Posthumus zo'n 65,5 uur. Genoeg voor een record, maar doordat er geen notaris bij zijn recordpoging was, is het geen officieel record."Ik was te veel bezig met de stichting Ambulancewens, waarvoor ik geld aan het ophalen was. Ik dacht bij mezelf: het interesseert me niet zoveel of ik in de boeken kom", aldus Posthumus. Maar daar heeft de Assenaar nu toch wat spijt van.Voor zijn nieuwe recordpoging gaat Posthumus vanavond de eerste plannen maken, samen met een vriend. Hij is onder meer van plan om meer horecaondernemers bij zijn nieuwe recordpoging te betrekken en wil er ook graag een bandje bij. Bovendien gaat hij ook weer geld ophalen voor het goede doel."Waarschijnlijk wordt dat weer de stichting Ambulancewens. Ik krijg nog elke dag via Facebook berichtjes te zien van de stichting. Die mensen doen zulk goed werk en ook nog op vrijwillige basis. Dat wil ik blijven ondersteunen."