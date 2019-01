Regenboogvlag wappert in heel Drenthe als statement tegen Nashville-verklaring

Op meerdere plekken in de provincie wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is een statement tegen de Nashville-verklaring, die voor commotie zorgt in het land.

Onder meer bij het provinciehuis in Assen is de regenboogvlag gehesen. "Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe! En daarom hangt vandaag ook onze regenboogvlag", is te lezen op het Twitter-account van de provincie.In de omstreden Nashville-verklaring worden homoseksualiteit en transgenderisme expliciet afgewezen en wordt ook de suggestie gewekt dat dit zaken zijn waarvan je kunt genezen.Ook bij het gemeentehuis van Emmen wappert de vlag. "In de gemeente Emmen telt iedereen mee en mag je zijn wie je bent. Daarom hijsen wij vandaag de regenboogvlag", meldt de gemeente op Twitter.De gemeente Coevorden hoefde de vlag vandaag niet speciaal te hijsen om een statement te maken tegen de Nashville-verklaring. Daar hangt de vlag elke dag al bij het gemeentehuis. "Veel overheden hijsen vandaag de regenboogvlag. Een signaal waar we ons graag bij aansluiten. Alleen... hij hangt al. Hij hangt hier namelijk iedere dag", aldus de gemeente op Twitter.Niet alleen bij overheidsinstanties is de 'gayvlag' gehezen, ook bij De Oude Meerdijk in Emmen wappert de vrolijk gekleurde vlag vandaag. De Emmer PvdA-wethouder Raymond Wanders plaatste een foto op Twitter. "Ook bij het stadion van FC Emmen trotseert de regenboogvlag de elementen. Deze week is stormachtig maar de zon gaat echt schijnen", schrijft hij.