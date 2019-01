Deel dit artikel:













Overleg over conflict woningbouwplan in Havelte Partijen overleggen over woningbouw Havelte (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

De gemeente Westerveld, loonbedrijf Leffers en vastgoedontwikkelaar Pastoor gaan alsnog om tafel om een oplossing te vinden voor een conflict over het woningbouwplan Meerkamp-West in Havelte.

Dit op aandringen van de Raad van State.



Aan de Nieuwe Ruiterweg in Havelte moeten meer dan 100 nieuwe woningen komen. Maar de gemeente en de vastgoedontwikkelaar liggen al tijden hierover met elkaar overhoop. Ze zijn het niet eens over de afstand tussen de woningen en een nabijgelegen camping.



Afstand

Volgens de vastgoedontwikkelaar is een afstand van 20 meter tot de campinggrens voldoende, de gemeente eist minimaal 50 meter afstand. Ook het loonbedrijf wil dat de woningen verder van zijn erfgrens worden gebouwd.



Volgens vastgoedontwikkelaar Pastoor zouden er dan te weinig woningen gebouwd kunnen worden om het plan financieel haalbaar te maken. De gemeente Westerveld bestrijdt dat. Bovendien wil de gemeente ook rekening houden met de belangen van de campingbaas.



Compromis

De partijen troffen elkaar vandaag voor de Raad van State in Den Haag. Na aandringen van de rechter verklaarden ze zich bereid om in overleg te gaan om een compromis te zoeken, mogelijk met hulp van een mediator.



Als de partijen er onderling niet uitkomen doet de Raad van State alsnog uitspraak.