Meppende Assenaar moet cel in voor geweld bij wegwerkzaamheden Een Assenaar moet de cel in, omdat hij mensen sloeg die aan het wachten waren vanwege wegwerkzaamheden (foto: RTV Drenthe)

Het wachten op enkele wegwerkers duurde hem gewoon te lang. Daarom gaf een 44-jarige agressieve Assenaar op 15 juni vorig jaar drie mensen klappen op de Groningerstraat in zijn woonplaats. De rechter veroordeelde hem tot twee maanden celstraf, waarvan één voorwaardelijk.

Vanwege rioleringswerkzaamheden was een deel van de Groningerstraat die dag versperd. Een fietser en een auto met daarin een man en een vrouw stonden even te wachten voor ze verder konden rijden.



Klappen en kaakslag

Op dat moment kwam de Assenaar eraan. Hij vond wachten onzin en probeerde zich erlangs te wurmen. Hij begon de man op de fiets te duwen en gaf hem daarna een klap, waardoor de man viel.



De bestuurder van de auto stapte uit om de situatie te sussen, maar dat leverde hem ook een klap op. Toen daarna ook de vrouw uitstapte, gaf de agressieve Assenaar haar een kaakslag, waardoor ze een gekneusde kaak opliep.



'Verdedigen'

De man verscheen niet in de rechtbank. Bij de politie ontkende hij dat hij de agressor was. Volgens hem vielen de andere weggebruikers hem aan en moest hij zich verdedigen. Dat geloofde de rechter niet, mede omdat de wegwerkers het verhaal van de drie slachtoffers bevestigden.



De officier van justitie eiste drie maanden cel. Dat vond de rechter te veel. Wel bepaalde ze dat de man een maand cel, die hij in 2016 voorwaardelijk kreeg opgelegd, nu alsnog moet uitzitten. Hij moet in totaal dus twee maanden zitten. Daarnaast moet hij 250 euro schadevergoeding aan de vrouw betalen en ruim honderd euro aan de fietser.