Krijgen opgestapte WMD-commissarissen gelijk met hun angst rond Wildlands?

Twee opgestapte WMD-commissarissen kijken met gemengde gevoelens naar wat er gebeurt met het drinkwaterbedrijf en Wildlands. Het gaat om oud-president-commissaris Tanja Klip, voormalig gedeputeerde van Drenthe, en Alfred van Hall, oud-dijkgraaf van Hunze en Aa’s. “Er is destijds een te groot risico genomen in Wildlands."

Over de huidige situatie wil Klip verder niet al te veel kwijt. “Ik heb niets meer met de WMD. Maar ik heb er zeker geen spijt van dat ik het besluit om als president-commissaris eruit te stappen in 2012 heb genomen.” Oud-WMD-commissaris Van Hall zegt: “Ik voorzag de problemen die er nu zijn. Ik ben niet voor niets na enkele maanden al als commissaris weer vertrokken.”Het tweetal volgt “met meer dan gemiddelde belangstelling” het nieuws over de ontwikkelingen bij het Drentse drinkwaterbedrijf, en alle zorgen die er zijn over de miljoenentekorten bij Wildlands in Emmen.De WMD wil op termijn haar bedrijfsbanden verbreken met Wildlands, en zich in de toekomst puur nog op het leveren van schoon drinkwater richten. Dat is mede veroorzaakt door het miljoenendebacle dat de WMD opliep met een drinkwateravontuur in Indonesië. De aandeelhouders, provincie Drenthe en elf Drentse gemeenten, hebben daarom gezegd: het draait om de ‘core-business’ en dat is drinkwater in Drenthe.Tanja Klip, tegenwoordig VVD-senator en dijkgraaf van Vallei en Veluwe, en Alfred van Hall stapten in 2012 plots op als commissaris bij de WMD. Dat deden zij vanwege het te hoge risico dat het drinkwaterbedrijf ging nemen in de ontwikkeling van Wildlands. Klip was president-commissaris, en Van Hall was net met zijn vierde maand bezig als lid van de Raad van Commissarissen. Die bestond toen uit vijf personen. Er kwam heibel over het sluiten van een financieringsdeal, die de nieuwe dierentuin mogelijk moest maken.“Het is natuurlijk wat gemakkelijk om nu te zeggen: ‘Zie je nu wel dat we gelijk hadden’. Maar toen zijn we toch wel erg verketterd door de andere commissarissen, omdat we niet door de bocht gingen. Maar wij wilden die verantwoordelijkheid toen niet op ons nemen. Het werd te zwaar en te veel voor een drinkwaterbedrijf, dat zich in feite gewoon moet bezighouden met het leveren van drinkwater”, zegt Van Hall nu.De problemen die de WMD nu heeft met het dierenpark, dat uitstel van betaling heeft bij de financierders, komt voor beide oud-commissarissen van het Drentse drinkwaterbedrijf dan ook niet als een verrassing. De WMD zit voor vele miljoenen in het park, met allerlei bedrijfsbelangen. En de grond, waar Wildlands op staat, is voor vijftig jaar in erfpacht gegeven aan het dierenpark. De WMD is eigenaar, omdat het waterwingebied is. Maar er zit nu ook hypotheekrecht op, als extra garantstelling voor de investeringen in het nieuwe dierenpark. Een ‘financieringsdeal’ die voor Klip en Van Hall ‘een brug te ver was’. “Het was een te groot risico, bij alles wat er toen ook al aan banden waren tussen de WMD en het dierenpark”, zegt Klip.Volgens Klip was er al ‘een verleden van leningen’ tussen het waterbedrijf en de ‘oude’ dierentuin toen Klip, als nieuwe Drentse gedeputeerde, in 2007 aantrad als president-commissaris. “Er lagen al allerlei afspraken tussen beide partijen, en de grond was al in erfpacht. Daar kwam dat hypotheekrecht nog eens overheen. Voor ons was dat de grens. Daarmee gaf je in onze ogen het stuur over je eigen grond uit handen”, vertelt Klip. “Men reageerde heel boos en verontwaardigd binnen de Raad van Commissarissen dat wij dat risico niet wilden nemen. Er was een half jaar gedoe over, totdat we eruit stapten. Daar ben ik nu nog blij om.”Dat de WMD haar belangen in Wildlands nu wil afbouwen, daarover wil Klip geen oordeel vellen. “Ik heb het ook alleen maar gelezen, daar wil ik niet op vooruitlopen.” Ook Van Hall wil niet verder op de huidige situatie ingaan. “Het is een complexe zaak en ik hoop dat alles goed uitgezocht wordt. Ik volg het in elk geval met belangstelling”, besluit Van Hall.