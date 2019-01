Deel dit artikel:













Angst voor aanslagen: 77-jarige man met doorgeladen wapen naar Assen 77-jarige man veroordeeld voor wapenbezit (foto: Pixabay.com)

Hij had een wapen nodig om zichzelf te beschermen na de aanslagen in Parijs eind 2015. Daarom liep een 77-jarige man uit Vaals een half jaar later met een doorgeladen revolver door Assen. De rechter veroordeelde hem daarvoor dinsdag tot 150 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

De revolver was nooit ontdekt als de man het tasje waar het wapen in zat niet had laten slingeren in het centrum. De Limburger was 11 juli 2016 op familiebezoek en het gezelschap was de stad in gegaan. Nadat hij met zijn kleinzoon een ijsje had gekocht, liet hij de tas met het wapen per ongeluk op een bankje liggen.



De man ging met zijn vrouw naar de politie en vertelde dat zijn portemonnee in de tas zat. Hij was net op weg naar de bank om zijn pinpas te laten blokkeren toen de vinder van de tas zich op het politiebureau meldde. Toen een agent erin keek, vond hij het wapen. Daarop werd de Limburger aangehouden.



Fout van de rechtbank

Dat de zaak pas vandaag diende, komt door een fout van de rechtbank. De zaak stond eerder op de rol, maar omdat de bejaarde man toen niet naar het Noorden kon komen, werd hem uitstel beloofd. Door een fout werd de zaak die dag wel behandeld en de Limburger veroordeeld tot vijf maanden celstraf. Hij schrok zich rot en stapte naar het gerechtshof. Dat bepaalde dat de rechtbank in Assen de zaak over moest doen, nu wél met de man erbij.



Val van de muur

De geboren Duitser vertelde dat hij het wapen in 1990 had gekocht in België. “Het was vlak na de val van de Berlijnse muur en er zijn toen meerdere dingen gebeurd, waardoor ik me bedreigd voelde. Ik kocht de revolver ter bescherming van mezelf. Om mensen af te schrikken. Niet om te schieten.”



Sindsdien lag het jarenlang op zolder, maar na de aanslagen van Parijs besloot hij het toch weer mee te nemen. “Er is tegenwoordig steeds meer terrorisme. Je moet jezelf kunnen beschermen.” “Maar u ging naar Assen of all places?!”, reageerde de rechter. “Als iedereen zo denkt, moeten we dan allemaal maar met wapens gaan lopen? Ze zijn niet voor niks verboden.”



Geen celstraf vanwege leeftijd

De officier van justitie vond vanwege de ernst van het misdrijf alleen celstraf een gepaste straf: vijf maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De rechter strafte milder, maar maakte de man goed duidelijk dat dat alleen was vanwege zijn hoge leeftijd en slechte gezondheid.