Werkstraf voor huiselijk geweld in Emmen Een man uit Emmen krijgt een taakstraf van vijftig uur (foto: Pixabay)

Een 43-jarige Emmenaar is veroordeeld tot vijftig uur werkstraf voor het mishandelen van zijn vriendin.

Op 18 juli vorig jaar kregen hij en zijn vriendin ruzie over geld. Dat liep uit op geweld, waar het 3-jarige zoontje van de twee bij was. Eerst spuugde de man zijn vriendin in het gezicht. Daarna kreeg ze ook klappen en trappen en greep hij haar bij de keel.



Na zijn arrestatie kreeg de Emmenaar een huisverbod van tien dagen. Of de twee nog bij elkaar zijn, is niet bekend. De man was niet bij de rechtszaak en heeft ook niet meegewerkt met een onderzoek van de reclassering.