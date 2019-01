Opnieuw landelijke nominatie gemeente De Wolden

'Wat wil je als inwoner nog meer?' Zo eindigt de verklarende tekst bij de nominatie van De Wolden als best bestuurde lokale overheid van Nederland. Het blad Binnenlands Bestuur nomineert de Drentse gemeente voor het tweede opeenvolgende jaar.

De uitverkiezing ging vorig jaar aan de neus van De Wolden voorbij. Toen ging deze eretitel naar de provincie Noord-Brabant. Maar blijkbaar blijft de wijze waarop De Wolden wordt bestuurd opvallen.Uit de omschrijving die Binnenlands Bestuur geeft blijkt de waardering in elk geval onveranderd: 'Weinig bureaucratie, waardoor burgers goed en snel geholpen worden. Ook de manier waarop De Wolden ruimte biedt aan burgerinitiatieven en haar inwoners actief betrekt bij de ontwikkeling van beleid, is een grote pré. Vernieuwing zonder dat het persoonlijke verloren gaat: wat wil je als inwoner nog meer?'Andere lokale overheden die meedingen naar de titel zijn: Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en de gemeente Lelystad. Waterschap Vallei en Veluwe wordt al voor de derde keer genomineerd.Stemmen kan tot 17 januari via de site van Binnenlands Bestuur . Mirjam Pauwels zegt trots te zijn op de nominatie. Via Twitter roept zij mensen op om op haar gemeente te stemmen.