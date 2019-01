Deel dit artikel:













Leefbaar Tynaarlo stelt vragen over zwerfvuil McDonalds Zwerfvuil van de McDonalds (Foto: Wim van Boekel) Zwerfvuil van de McDonalds (Foto: Wim van Boekel)

De McDonalds in Ter Borch is nog maar twee weken open en zorgt nu al voor reuring. Rond de fastfoodketen is veel zwerfvuil gevonden.

Geschreven door Marjolein Knol

"Ik heb geen tijd om op de Wadden te helpen met opruimen van de bagger die onze consumptiemaatschappij produceert", twitterde Wim van Boekel een paar dagen geleden. "Want dichter bij huis valt ook genoeg op te ruimen." Bij de tweet plaatste hij een foto van het afval dat hij die ochtend verzamelde langs het fietspad tussen Peize en Groningen. Het gaat om verpakkingsmateriaal van de McDonalds.



Vragen

Aanleiding voor politieke partij Leefbaar Tynaarlo om vragen te stellen. Zo is de partij benieuwd welke afspraken zijn gemaakt met de ondernemer van de fastfoodketen over het opruimen van de rommel. Ook wil de partij weten of het gebied waar door de McDonalds zelf zou worden opgeruimd niet uitgebreid dient te worden richting natuurgebied De Onlanden.



Tenslotte is de partij benieuwd of de gemeente controleert en handhaaft op het schoonhouden van de wijk en het natuurgebied.



Natuurmonumenten

Alje Zandt, woordvoerder van Natuurmonumenten, zegt dat hij zich nog geen zorgen maakt. De McDonalds ligt vlak naast natuurgebied De Onlanden, wat deels onder Natuurmonumenten valt. "Wij hebben nog geen afval van de McDonalds aangetroffen in het natuurgebied en we hopen dat dit zo blijft. In De Onlanden vinden we sowieso weinig zwerfvuil, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Kardinge." Kardinge is een natuur- en recreatiegebied aan de oostkant van de stad Groningen.



Zandt hoopt op steun van bezoekers van De Onlanden, mocht er wel zwerfvuil gevonden worden. "In Kardinge zien we dat wandelaars zelf het afval meenemen naar huis en daar weggooien. We hopen dat mensen dat hier ook gaan doen."



En mocht er wel frequent zwerfvuil van de McDonalds in het natuurgebied terechtkomen, dan gaat de stichting in gesprek met de fastfoodketen. Zandt: "Want ik kan me voorstellen dat zij dat ook niet graag zien."



De McDonalds zelf was nog niet bereikbaar voor commentaar.