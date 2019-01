Deel dit artikel:













Ruinen toont massaal belangstelling voor warmtepomp Walt Sep (Links) en Henk Vrijhof strijden voor een Duurzaam Ruinen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

De werkgroep Duurzaam Ruinen is "verbijsterd" over de grote belangstelling in het dorp voor warmtepompen. De groep houdt er morgen een bijeenkomst over en had op zo'n veertig belangstellenden gerekend. Er komen er meer dan honderd.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Een waterpomp, zonnepanelen of andere duurzame maatregelen; Werkgroep Duurzaam Ruinen wil het duurzaam wonen stimuleren. Warmtepompen zijn een alternatief voor aardgas.



Volgende stap

Vorig jaar werd duidelijk dat we allemaal van het gas af moeten. “Wat we met de infoavond willen bereiken, is dat bezoekers zeggen: ‘Ik weet wat mijn volgende stap is, ik weet wat ik moet doen!’", aldus werkgroeplid Walt Sep.



Iemand die al ervaring heeft met een warmtepomp is Marjan Bralten. Bijna tien jaar geleden bouwde zij haar huis en heeft ze onder andere een warmtepomp aangeschaft. “We wilden van de fossiele brandstoffen af, dus keken we naar warmtepompen. We hebben gekozen voor een luchtwarmtepomp.”



Kostenplaatje

Maar zo’n warmtepomp aanschaffen kost wel veel geld. Bralten: “Wij konden gelukkig gebruikmaken van een subsidie van de overheid. Als je je in het onderwerp verdiept, zijn er best veel subsidies te vinden.” Maar Bralten had nog één groot voordeel: “Wij startten van nul. Wij hebben het hele huis gebouwd en konden alles inrichten zoals wij wilden. Als je een bestaand huis hebt, moet je misschien veel dingen aanpassen.”



Het kost wat geld en het neemt wat ruimte in, maar de verwachtingen van Bralten zijn zeker uitgekomen. Ook heeft ze een aantal zonnepanelen op het dak, waardoor de energiekosten lager uitvallen. “Het scheelt ontzettend veel geld. Het break even point zit pas tussen de zeven en tien jaar." Nu betaalt Bralten maandelijks nog veertig euro aan energiekosten.



Installatiebedrijf InTechneau in Ruinen beaamt dat het handig is om ook zonnepanelen op het dak te hebben. “Als we van het gas af gaan, wordt er meer energie uit het elektranet gehaald. En door zonnepanelen, dek je je energieverbruik af”, vertelt eigenaar Gertjan Flinkert.



Cruciaal

Sep is blij dat er zoveel interesse is voor de informatiebijeenkomst, want duurzaam wonen is volgens hem een heel belangrijk punt. “Als je kijkt naar het klimaatakkoord en wat er aan zorgen zijn over het klimaat, dan is het minder gebruikmaken van fossiele energie cruciaal. Dat is voor onze kinderen en onze kleinkinderen een essentiële gedachte. Dus dat zijn ook gedachten die mij heel erg bezighouden en waarom ik daar energie in stop."