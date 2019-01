Deel dit artikel:













Uitvoerder tast in duister over oorzaak instorten geluidswal Spier Het is nog niet duidelijk hoe de geluidswal het heeft kunnen begeven (foto: RTV Drenthe)

Onderaannemer Schanskorven Montage BV die de geluidswal in Spier heeft gebouwd betreurt het dat de wal deels is bezweken en kan nog niets zeggen over de mogelijke oorzaak.

Geschreven door Petra Wijnsema

"Alles is van tevoren uitgebreid doorgerekend. Wij hebben natuurlijk gekeken of het een fout is geweest in de berekeningen, in de tekening of in de uitvoering. Het antwoord is nee. Alles is onder streng toezicht gebouwd", zegt Pim van der Gaag van Schanskorven Montage BV in Mariënberg.



Ook de fundering is volgens het bedrijf deugdelijk. "Er zit een betonbalk in van 50 bij 80 cm tegen inrijden van bijvoorbeeld vrachtwagens", aldus Van der Gaag.



Meerdere projecten

De schanskorvenbouwer heeft eerder een vier meter hoge geluidswal bij het vliegveld in Hoogeveen gemaakt met dezelfde constructie. "Daar is een auto op in gereden en toen was maar drie vierkante meter van de muur beschadigd. We hebben ook het ecoduct bij Spier gebouwd en bouwen dagelijks dit soort constructies in Nederland en België. Wij leveren zelfs door heel Europa", zegt hij.



Vele oorzaken mogelijk

Het bedrijf was vandaag aanwezig bij het opruimen van het ingestorte deel van de geluidswal. "We hebben wel dingen gezien die een mogelijke oorzaak dichterbij brengen. Maar het onderzoek naar de materialen ligt bij aannemer Bouwhuis Beerzerveld en de gemeente," aldus Van der Gaag. Ook de woordvoering over de geluidswal ligt bij die partijen, maar die willen op dit moment niets zeggen.



En wind of trilling? "Meteen na de oplevering was er een storm met windkracht 11. Dus als de windbelasting een probleem zou zijn dan was het dan wel duidelijk geworden. Maar we sluiten niets uit als oorzaak. We weten ook niet of er iets is beschadigd voor de wal instortte. Niemand was erbij toen het gebeurde", zegt hij.



RTV Drenthe sprak twee andere bedrijven die schanskorven maken en die zeggen allebei dat ze bij de constructie een verticaal schot missen, om de 50 cm. Van der Gaag zegt daarop dat het om een ander systeem gaat. "Die schotten doen niet zoveel. De afstandhouders zijn bepalend", legt Van der Gaag uit.



De concurrenten, die niet met naam genoemd willen worden, wijzen er ook op dat ronde stenen een minder stabiele wal op zouden leveren dan hoekige stenen. Maar volgens Van der Gaag is het een heel stevige constructie. "Ze moesten de stenen er met een rubber hamer onderweg slaan. De stenen rusten op de stenen. Ze zitten vastgeklemd."



Eén van de concurrerende bedrijven zegt dat er wordt gerommeld in de branche maar zegt dat Schanskorven Montage BV verder goed bekend staat



Wie betaalt schade?

Het bedrijf is verzekerd voor eventuele constructiefouten en dat zou volgens Van der Gaag ook gelden voor de aannemer. Want wat de oorzaak ook is, iemand zal de schade moeten vergoeden.



Van der Gaag vindt ook niet dat de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rang heeft willen zitten bij de aanbesteding. "Dan hadden wij 'nee' gezegd, als de gemeente te weinig zou hebben betaald", zegt hij.



Probleem al eerder bekend

De onderaannemer is al een half jaar bekend met de problemen aan de geluidswal. "Wij zijn daar geweest voor herstel en hebben toen al gekeken naar een mogelijke oorzaak. De reden van de vervorming is nog onduidelijk, maar ik hoop dat de oorzaak snel wordt gevonden. Want we kunnen niet eerder beginnen met opbouwen als we weten waar het aan ligt", besluit Van der Gaag.