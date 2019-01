Deel dit artikel:













Keuken vat vlam in Emmen Een keukenbrand in Emmen (foto: De Vries Media)

In een keuken van een appartement aan de Hoitingeslag in Emmen heeft vanavond korte tijd brand gewoed.

Kort voor half zeven werd melding gemaakt van de brand en werd de brandweer gealarmeerd. Bij hun aankomst hing het appartement vol rook. De brandweer had het vuur snel onder controle.



Het is nog onbekend hoe groot de schade is aan de woning.