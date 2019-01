Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Naast Miedema nog een Drent naar WK vrouwenvoetbal Niels De Vries uit Dwingeloo is inspanningsfysioloog van het vrouwenvoetbalteam (foto: ANP/Koen van Weel)

Het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk start komende juni. Als inspanningsfysioloog van de ploeg moet Niels de Vries uit Dwingeloo ervoor zorgen dat de dames fit aan het toernooi beginnen.

De Vries is sinds 2013 onderdeel van het nationale vrouwenteam. Hij houdt goed in de gaten hoe de dames er fysiek voorstaan. "Dat kan tegenwoordig steeds beter gemeten worden met sensoren en data", zegt De Vries. "Ik kijk bij elke speler hoe ze ervoor staat en wat er bij hun club is gebeurd."



Verschil

In het verleden heeft De Vries ook gewerkt bij mannenteams. Bijvoorbeeld bij Zuid-Korea, toen Guus Hiddink er coach was. "Of er verschillen zijn tussen het begeleiden van mannen en vrouwen? Wat in ieder geval opvalt is dat vrouwen erg geïnteresseerd zijn in het het programma dat je voor hen samenstelt. Daar duiken ze vol overgave in. Dat geeft veel energie."



Naast De Vries maakt natuurlijk nog een Drent deel uit van het Nederlandse vrouwenteam: Vivianne Miedema. "Zij speelt bij Arsenal in Engeland en daar hebben ze nu een wintercompetitie, dus zij was de afgelopen weken niet vrij en heeft haar eerste wedstrijd al gespeeld. Ik ben dus erg benieuwd hoe ze straks terugkomt."