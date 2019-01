Hier verblijft FC Emmen als er niet wordt getraind

VOETBAL - Voor de spelers van FC Emmen zit de derde dag van het trainingskamp in het Spaanse Estepona erop. Na een ochtendsessie op het veld werd er vanmiddag flink afgezien op de mountainbike en daarna in de sportschool.

Ook de derde dag van de zesdaagse ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft verliep vlekkeloos, mede dankzij een prima temperatuur van zo'n 20 graden.Vanmiddag arriveerde directeur Ben Haverkort in Estepona en de Drentse club kreeg een bliksembezoek van oud-trainer Joop Gall, die deze week Willem II begeleidt in Marbella. De Tilburgse club nam voor het regelen van het trainingskamp Theo Huizinga in de arm, in het verleden jarenlang de teammanager van FC Groningen. Huizinga heeft zelf een optrekje in Zuid-Spanje, maar moest vanwege ziekte de eerste dagen verstek laten gaan en schakelde de hulp van Gall in.Verder was er vandaag, net als in de voorgaande dagen, veel belangstelling voor Michael de Leeuw. De nieuwe aanwinst van FC Emmen kreeg bezoek van Het Brabants Dagblad en de NOS.Op veler verzoek gaf Glenn Bijl, met de camera van TV Drenthe, een rondleiding door het prachtige hotel...