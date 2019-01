Deel dit artikel:













Brand in taxi in Hoogeveen De oorzaak van de brand is nog niet bekend (foto: Persbureau Meter) De auto raakte flink beschadigd (foto: Persbureau Meter)

Aan de Laveranhof in de Hoogeveense wijk Schoonvelde is gisteravond een taxi in brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.

Volgens omstanders stond de taxi al een paar dagen in de straat geparkeerd. De brandweer heeft het vuur geblust. De auto raakte aan de achterkant en van binnen ernstig beschadigd.