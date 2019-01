Onderwijsbond wil het totale onderwijs platleggen

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil het complete onderwijs platleggen op vrijdag 15 maart. De bond wil meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk.

Afgelopen jaar legden leraren in het basisonderwijs het werk meerdere keren neer. Leraren uit Drenthe deden daar ook aan mee, soms op een creatieve manier. Zo was er een lawaaimars in Assen, leraren in Meppel speelden spelletjes met ouderen en in Nieuweroord kregen kinderen les van familieleden Nu wil de AOb dat ook het middelbaar en hoger onderwijs zich bij de staking aansluiten. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt, meldt de NOS Inzet van de staking is een structurele jaarlijkse investering van 4 miljard euro: 3 miljard voor het basis- en middelbaar onderwijs en 1 miljard voor de hogescholen en universiteiten."Het water staat het onderwijs aan de lippen", zegt Henrik de Moel van de AOb. "De tekorten nemen toe en het is heel moeilijk om mensen te vinden die voor de klas willen staan, ook in het middelbare en beroepsonderwijs. En als je kijkt naar de instroom bij de lerarenopleidingen wordt het de komende jaren alleen maar moeilijker."Een deel van het extra geld zou naar een betere beloning moeten. "De hoge werkdruk maakt de huidige salarissen onaantrekkelijk. Veel mensen vertrekken door die werkdruk of vallen weg. De aantrekkingskracht van het vak moet dus groter worden gemaakt.""Als we nu niet ingrijpen", zegt De Moel, "dan worden de problemen alleen maar groter." De actiebereidheid is groot, blijkt uit een enquête van de de bond onder bijna 10.000 leden. Voornaamste problemen die de leden signaleren zijn het invullen van de vacatures, het niveau van de invallers, de angst om zich ziek te melden en het groeiende aantal burnout-klachten.De landelijke staking wordt gesteund door actiegroepen als PO in Actie en WO in Actie en FNV Onderwijs en Onderzoek. Alleen de vakbond CNV Onderwijs doet niet mee. Voorzitter Loek Schueler vindt het moment niet goed. "Momenteel zit ik midden in de onderhandelingen om meer geld te krijgen. De uitslag daarvan wil ik graag even afwachten", zegt ze in de Volkskrant.