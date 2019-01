'Ziekenhuis Bethesda kan spoedhulp beter sluiten'

Als het aan topman Jos Aartsen van het UMCG ligt, sluiten Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal de afdeling spoedhulp.

"Acute zorg is meer dan alleen een dokter die even snel naar je kijkt. Die zorg kost twintig miljoen per jaar, dat kunnen kleine ziekenhuizen gewoon niet opbrengen", aldus Aartsen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Dat meldt RTV Noord Volgens Aartsen is de zorg in Noord-Nederland te veel gericht op behoud van zorg zoals het nu is. Hij vindt dat we goed moeten kijken wat het perspectief is van een ziekenhuis, in plaats van je doodvechten om bijvoorbeeld de verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen open te houden.In zijn nieuwjaarsrede hekelt de topman het zorgsysteem in Nederland. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor goede zorg en ziekenhuizen beconcurreren elkaar. "Dat is een perverse prikkel. Als wij met het Martini Ziekenhuis willen afspreken dat alleen zij bijvoorbeeld maagoperaties uitvoeren, mag dat niet. We mogen niets van elkaar weten en niet samenwerken."Volgens Aartsen is het broodnodig dat die mogelijkheid er wel komt. "Mijn oproep is: Den Haag, zorg ervoor dat wij kunnen samenwerken."