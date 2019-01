Deel dit artikel:













Basisschoolleerlingen ruimen Waddenkust op: 'Natuurlijk maken we er ook een feestje van' 277 zeecontainers sloegen overboord (foto: ANP/Remko de Waal

Met 72 leerlingen in een bus op stap. Het wordt een schoolreisje, maar dan anders voor bovenbouwleerlingen van Kindcentrum De Vuurvogel in Assen. Morgen gaan zij helpen met het opruimen en schoonmaken van de kust van de Waddenzee in Noord-Groningen.

Net als op de Waddeneilanden zijn daar veel spullen aangespoeld van de overboord geslagen containers van het schip de MSC Zoe. "Op de eilanden is afgelopen weekend hard gewerkt om alles op te ruimen, maar in Noord-Groningen en Friesland ligt nog heel veel", zegt directeur Irma Veenhuizen van De Vuurvogel.



Nieuwsgierig

"De kinderen zijn heel nieuwsgierig. We weten niet wat we aantreffen. We hebben contact gezocht met de Zeehondencrèche in Pieterburen, van daaruit wordt de actie gecoördineerd", zegt de directeur. "Wij gaan ons bezighouden met het opruimen van de dijken."



'Mooiere wereld'

Er zit zeker een bedoeling achter dat de groepen 6, 7 en 8 de Waddenkust gaan opruimen. "Als school staan we middenin de maatschappij. Ik vind het heel belangrijk dat de leerlingen meekrijgen dat ze iets kunnen doen, ook al hebben ze geen geld of middelen. Samen werken we aan een mooiere wereld. Natuurlijk maken we er wel een feestje van."



170 klaslokalen

Toen de leraren maandag vertelden over het plan, sloegen de kinderen gelijk aan het rekenen. "Om te kijken hoe groot zeecontainers eigenlijk zijn en hoeveel ervan in een klaslokaal passen. Zo ontdekten ze dat ze met alle overboord geslagen containers 170 lokalen kunnen vullen. Op die manier krijgt het ook perspectief en kunnen de kinderen dat wat ze hebben geleerd toepassen in een heel actuele praktische situatie."