Noodschool klaar: leerlingen De Marke krijgen eindelijk weer les

De extra lange vakantie van leerlingen van obs De Marke in Roden is nu definitief voorbij. Sinds vanochtend zitten zij in de noodschool achter sporthal De Hullen.

Halverwege december waren de leerlingen ineens niet meer welkom in het oude schoolgebouw aan de Molenweg. Doordat de vloer was aangetast door roest, dreigde er gevaar voor verschillende klassen.Tijdens de kerstvakantie is er achter de sporthal een tijdelijke school geplaatst. Hoewel er nog druk gebouwd wordt, kunnen de leerlingen vandaag al les krijgen. Verschillende lokalen, een bibliotheek en een ruime hal; Directeur José Wolters is blij met het resultaat. "Het is echt een school geworden. En sommige lokalen zijn zelfs ruimer dan op de oude locatie."Voorlopig maken zeven groepen gebruik van de noodschool. In de voorjaarsvakantie worden nog enkele lokalen op het gebouw geplaatst. "Als we tegen die tijd compleet zijn, gaan we nog een grote opening houden."Het is de bedoeling dat er over twee jaar een compleet nieuw schoolgebouw is voor obs De Marke.