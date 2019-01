'Tegengaan zwerfafval begint bij opvoeding'

Het zwerfafval dat sinds de opening van het McDonald's-restaurant in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde gevonden wordt in de omgeving, is ook de restaurantketen een doorn in het oog.

Volgens een woordvoerder probeert het restaurant zwerfvuil zoveel mogelijk te voorkomen.Wim van Boekel van Stichting Natuurbelang De Onlanden liep onlangs langs het fietspad naar Groningen en verzamelde een plastic tas vol afval. "Ik kom steeds meer troep van deze fastfoodketen tegen. Die rommel in de natuur moeten we echt niet willen. Ik vermoed dat het vooral van pubers afkomstig is."McDonald's is zelf ook niet blij met het afval. "We hebben daarom verschillende afvalbakken op ons terrein. Daarnaast heeft ons restaurant in Ter Borch twee vaste medewerkers die in een straal van vijfhonderd meter van ons restaurant de bermen schoon houden", vertelt woordvoerder Eunice Koekkoek.Het restaurant is inmiddels twee weken geopend. "We moeten de maatregelen die we hebben genomen om zwerfvuil tegen te gaan, nog evalueren. We monitoren, samen met de gemeente, het zwerfvuil en kijken hoe we dit kunnen oplossen. Daarnaast is het gewoon een maatschappelijk probleem."Dat denkt Van Boekel ook. "Een deel is opvoeding. Hopelijk vertellen ouders hun kinderen dat dit niet de bedoeling is. En misschien is het een oplossing dat er meer vuilnisbakken langs de weg komen te staan."Mochten mensen een stapel afval van het McDonald's vinden, dan kunnen zij contact opnemen met het fastfoodrestaurant. Koekkoek: "Dan sturen we er een team heen om het op te ruimen."Niet alleen Van Boekel maakt zich zorgen over het zwerfafval dat bij het hamburgerrestaurant vandaan komt. Leefbaar Tynaarlo wil onder meer weten wat de afspraken tussen de gemeente en de keten zijn.