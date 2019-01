Sjaal om en handschoenen mee: koud winterweer onderweg

De maanden december en januari verliepen tot nu toe zacht, somber en nat. Maar het einde van de kwakkelwinter lijkt in zicht.

Volgens de nieuwste berekeningen komt er kouder winterweer vanuit Scandinavië en Noord-Rusland onze kant op. Daarvan is RTV Drenthe-weerman John Havinga overtuigd.Komende week blijft het nog even kwakkelen. Maar vanaf volgende week vrijdag gaan de temperaturen langzaam dalen en krijgen we vorst. "In ieder geval gaat het 's nachts vriezen", weet Havinga. "Maar ook overdag daalt de temperatuur richting het vriespunt. Daarbij neemt de kans op sneeuw toe."Bekijk hier de actuele weersverwachting voor de aankomende zes dagen: