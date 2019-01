Malta: Oplossing voor migranten Sea-Watch

Nederland en zeven andere EU-landen nemen 49 migranten op die aan boord zijn van twee schepen, waaronder die van de Meppeler kapitein Anne Paul Lancel. De premier van Malta, Joseph Muscat, maakte deze uitkomst vandaag bekend na overleg tussen Europese landen.

De grootste groep van 32 mensen werd al voor Kerst van de Middellandse Zee gered door de bemanning van het schip Sea-Watch 3, dat met kapitein Lancel onder Nederlandse vlag vaart. Een ander schip, de Albrecht Penck, heeft zeventien mensen aan boord.Sea-Watch, een Duitse organisatie die migranten van zee redt, had eerder deze week laten weten dat er snel een oplossing moest komen. De situatie aan boord is nijpend en het schip dreigde donderdag in een storm te belanden.Dat er een oplossing lijkt te zijn gevonden voor de 32 migranten op het reddingsschip Sea-Watch 3, is 'ontzettend goed nieuws'. "Eindelijk komt er een einde aan deze drie slopende weken. Maar het is schandalig dat het zo lang heeft geduurd'', laat een woordvoerder van Sea-Watch weten.De situatie aan boord van het reddingsschip is volgens Sea-Watch stabiel. "Mensen werden wanhopiger door de onduidelijkheid en ze zijn uitgeput, maar ze hadden wel genoeg te eten en te drinken.'' Het is niet bekend wanneer de migranten genoeg zijn aangesterkt om naar Nederland en andere landen te worden gebracht.