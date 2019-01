Statenlid Van de Pol volgt Vester van SP naar OPD

Statenlid Frank van de Pol stapt van de Socialistische Partij (SP) over naar de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD). Hij volgt hiermee voormalig SP-statenlid Ko Vester die vorige maand de partij de rug toekeerde en bij de OPD aan de slag gaat.

"Het zijn eigenlijk dezelfde redenen als die van Ko Vester. Ik ben het niet eens hoe het provinciaal gaat bij de SP ", laat Van de Pol weten.Van de Pol stapt niet onmiddellijk over. Hij maakt zijn periode af voor de SP. Bij de provinciale verkiezingen op 20 maart staat hij op de kieslijst van de OPD.De OPD was van 1991 tot 2007 vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Op het hoogtepunt met drie zetels. In 2011 deed de partij nog wel mee, maar haalde de kiesdrempel niet.