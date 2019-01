Wielercommentator José Been weg bij Eurosport

José Been uit Dalen stopt als wielercommentator bij Eurosport. Been stopt na zeven jaar vanwege een conflict met haar werkgever.

In een reactie schrijft ze dat er een onoverbrugbaar verschil van mening was tussen haar en Eurosport over de werkdagen die haar voor dit jaar waren aangeboden. Zowel over de hoeveelheid als over de invulling ervan."Ik heb mooie mensen ontmoet en prachtige wedstrijden van enthousiast commentaar mogen voorzien. Het was een machtig mooi avontuur en ik ben intens dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen beleven", schrijft de geboren Dalense in een reactie.De 39-jarige Been deed verslag van alle grote wielerrondes, zoals de Tour de France, de Vuelta en de Giro d'Italia. Op Radio Drenthe vertelde Been ook geregeld over belevenissen in de Tour de France.Wat ze nu gaat doen, is nog niet bekend.