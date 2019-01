Nieuw boek en tentoonstelling van werken Bernard von Dülmen Krumpelmann uit Zeegse

Duizenden tekeningen, schilderijen, aquarellen en etsen maakte hij: kunstenaar Erasmus Bernardus von Dülmen Krumpelmann uit Zeegse. Een deel daarvan is nu bij elkaar gebracht in museum Thijnhof in Coevorden.

Het zijn werken afkomstig van het Drents Museum, gemeentelijke collecties en uit particulier bezit. Werken van het allereerste begin in Amsterdam tot de periode in Drenthe. En dat is meteen ook de langste periode. Von Dülmen Krumpelmann woonde en werkte zeventig jaar in Zeegse.Kees Thijn is eigenaar van museum Thijnhof. Volgens hem hebben ze geen oproep geplaatst om werken van de schilder te verzamelen. "Er zijn er zoveel. En ze hangen op heel veel plaatsen in de wereld. Het is onbegonnen werk voor een klein museum als dat van ons om dat te regelen."De 115 werken die er nu hangen geven een mooi beeld van wat Von Dülmen Krumpelmann dreef. Het tekenen en schilderen van het dagelijks leven. In de binnenstad van Amsterdam met de smalle huizen en trapopgangen, in Parijs of Lissabon en het Drentse boerenleven. Schilderijen die je vooral op een afstandje moet bekijken. "Het zijn allemaal vlekjes. Dat zie je vooral in de aquarellen. Er zit overal wit tussen. Een likje hier en een likje daar. Op een afstand is het één mooi geheel. Heel knap om het zo te kunnen doen."Thijn krijgt hulp van kleindochter Lydeke van Von Dülmen Krumpelmann. Ook galeriehouder Chris Meijer uit Zuidlaren, liefhebber van het werk van de schilder, is actief bij de inrichting. Volgens Lydeke tekende haar opa altijd. "Er is geen doosje of envelop waar geen tekening van hem op kwam." Ze is blij met de tentoonstelling. "Het brengt voor mij ook wel jeugdsentiment met zich mee. Ik weet wie er op sommige schilderijen staan. Bij ons in huis hangen ook verschillende werken. Ik moet er gewoon aan wennen dat ze er nu niet zijn."Bernard von Dülmen Krumpelmann bleef Drenthe zeventig jaar trouw. In 1987 overleed hij. Geboren in Duitsland en verhuisd naar Amsterdam. Al snel was duidelijk dat de jonge Von Dülmen Krumpelmann meer interesse in tekenen had dan in leren. Hij kwam in contact met kunstenaars als George Breitner en Piet Mondriaan. In 1917 gaat hij naar Drenthe, naar een tante van een goede vriend.In een videoportret uit de jaren tachtig vertelt hij over zijn tijd in Drenthe. "Ik geloof er niets van dat de mensen snapten wat ik in Drenthe moest. Ze zagen me tekenen, maar waarom? Het was vooral de lokale kleur die me boeide. Er was altijd kleur." Rondom Zeegse heeft hij veel schilderijen en tekeningen gemaakt. Ook taferelen van zwemmende kinderen en oogstende boeren.De tentoonstelling in Coevorden is een mengeling van werken die Von Dülmen Krumpelmann in zijn jeugdjaren maakte en in zijn Drentse periode. Vandaag is de officiële opening. De tentoonstelling is te zien tot en met 3 maart in museum Thijnhof in Coevorden.