Leraren weten nog niet of ze aan massale staking gaan meedoen

Onvrede in het onderwijs blijft, blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onder 85.000 van hun leden. De bond roept alle leraren in Nederland op om op 15 maart te staken, maar het het is nog niet duidelijk of Drentse leraren massaal het werk gaan neerleggen.

De stakingsbereidheid is vandaag nog niet in cijfers uit te drukken", vertelt een woordvoerder van vakbond FNV. “Dit is de aankondiging van de staking. De komende weken zal blijken hoeveel mensen zich gaan inschrijven.”Na het bellen met verschillende scholen en overkoepelende organisaties in onze provincie blijkt dat velen van hen volgende week om de tafel gaan zitten om te kijken wat er bij hen gaat gebeuren.Toch zijn er een aantal mensen die het niet eens zijn met de staking. Zo staakt vakbond CNV Onderwijs bijvoorbeeld niet mee. Voorzitter Loek Schueler: “Ik vind het geen goed moment. Momenteel zit ik middenin de cao-onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en ondersteuners in het primair onderwijs. Daarvan wil ik de uitslag afwachten.” Volgens Scheuler is een staking namelijk het laatste redmiddel.Ook Hans Boers van het Carmel College in Emmen vindt het nog te vroeg om te staken, laat hij aan NPO Radio 1 weten. “De laatste keren zag je dat de weerstand onder ouders heel erg groeide en daarom vind ik staken ook een heel schaars middel. Je hebt heel veel krediet bij de ouders, maar die moet je niet verspelen.” De docenten op zijn school mogen zelf bepalen of ze het werk neerleggen.Welke acties er precies in Drenthe zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat er in de week van 11 maart een onderwijs actieweek komt, met als afsluiter op 15 maart een landelijke stakingsdag.