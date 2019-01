Deel dit artikel:













'We kunnen niet met een kraampje op het Koopmansplein staan' Het Robijn huijs in Assen is een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten (foto: Twitter/Cees van der Boom)

Het Robijn huijs in Assen, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, dreigt te verdwijnen. Het huurcontract is afgelopen en de organisatie heeft geld nodig voor een nieuwe locatie.

Nu heeft de organisatie nog onderdak in Flexible WorkPlace Assen, maar daar moet ze vertrekken.



Na half vijf

"We hebben al verschillende locaties bezocht, maar veel MFA's en buurthuizen zijn overdag bezet", zegt initiatiefnemer Cees van der Boom van het Robijn huijs. “Pas na half vijf is er ruimte op die locaties, maar dat is voor onze gasten van de organisatie niet mogelijk. Zij zijn rond dat tijdstip al te vermoeid.”



'Straks houdt het op'

Op 1 januari liep de huurovereenkomst af met Flexible WorkPlace. De organisatie is tijdelijk naar een nieuwe ruimte op de eerste verdieping verhuisd, maar dat is niet de oplossing. "We kunnen hier in ieder geval nog twee maanden blijven, mogelijk drie. Daarna houdt het op. We kunnen niet met een kraampje op het Koopmansplein staan."



Ontspanning

Het Robijn huijs biedt sinds 2016 kankerpatiënten en hun naasten de mogelijkheid tot persoonlijke gesprekken en lotgenotencontact. Daarnaast wil het ook ontspanning bieden in de vorm van bijvoorbeeld schilderen, bloemschikken, mediteren, mindfulness en yoga.



"Het perfecte plaatje voor ons is een gebouw met verschillende ruimtes. We zoeken een gezellig woonkamer, meditatieruimte, een of enkele spreekkamers. Maar daar kunnen we ook creatief in zijn", zegt Van der Boom.



Geld

Om een nieuwe ruimte te kunnen betalen, is de initiatiefnemer op zoek naar geld. "Als het niet gaat lukken, dan staat ons voortbestaan op het spel. Dat zou zonde zijn. We hebben heel wat opgebouwd. Maar ik geef niet zomaar op."