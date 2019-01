Aanvoerders eredivisieclubs: Alleen veld Excelsior 'slechter' dan veld FC Emmen

'Kunstgrasclub' FC Emmen bungelt onderaan de ranglijst in de zogeheten veldencompetitie van spelersvakbond VVCS. De aanvoerders van de eredivisieclubs samen geven het veld in Emmen de op één-na-laagste score.

Alleen het kunstgrasveld van Excelsior wordt slechter beoordeeld. Aanvoerders kunnen maximaal 5 punten uitdelen aan een veld. Het veld van FC Emmen krijgt een gemiddelde van 1,4. Met een moyenne van 1,3 sluit Excelsior de rij, meldt de VVCS Halverwege het seizoen gaat Feyenoord aan de leiding in de veldencompetitie. De grasmat in De Kuip noteert een gemiddelde van 5, een betere score is niet mogelijk.