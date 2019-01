Deel dit artikel:













Zwaarbevochten remise Roel Boomstra in Assen Gedeputeerde Henk Jumelet verzorgde de eerste set (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma) Alexander Schwarzman aan zet (Foto: RTV Drenthe/Fred van Os

DAMMEN - Roel Boomstra heeft de negende partij om de wereldtitel dammen tegen de Rus Alexander Schwarzman opnieuw gelijk gespeeld. In het Drents Museum in Assen werd het voor de achtste keer remise.

Geschreven door René Posthuma

Na vier partijen in Leeuwarden en vier in Groningen is nu Drenthe aan zet. Gedeputeerde Henk Jumelet mocht de eerst zet verzorgen.



De eerste partij in Drenthe was spannend. In tegenstelling tot de meeste andere partijen, speelde Schwarzman offensiever, wat in de beginfase een boeiende stand op het bord opleverde.



In het middenspel creëerde de regerend wereldkampioen een voordeel, waar Boomstra het lastig mee had. Toch wist de Nederlander zijn vege lijf te redden en sleepte alsnog een remise uit het spel.