'Schoolreisje' ambtenaren Aa en Hunze wekt interesse andere gemeentes

Verschillende gemeenten hebben interesse getoond in de verbindingsdag die de gemeente Aa en Hunze het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Dat zei waarnemend burgemeester Ton Baas vanavond in zijn nieuwjaarstoespraak.

Ambtenaren van de gemeente trokken in oktober met bus en huifkar naar 19 verschillende dorpen in de gemeente. Dorpskenners spraken de ambtenaren toe over de stand van zaken in hun dorpen. De dag was georganiseerd omdat de gemeente Aa en Hunze vorig jaar twintig jaar bestond."Een verbinding die ook op belangstelling mocht rekenen van andere gemeenten. Zelfs over onze provinciegrenzen heen", aldus Ton Baas in zijn toespraak.Het college van Aa en Hunze probeert jaarlijks alle dorpen in de gemeente aan te doen. En dat zal ook in 2019 weer gebeuren, belooft Baas. "Al gaan we het wel anders doen. Geen standaard vorm, maar een die bij het onderwerp past. Op de camping in gesprek met kampeerders, in de bus in gesprek met studenten en in de sportkantine met sporters."In veranderende tijden is verbinding belangrijk volgens Baas. Hij noemt onder andere klimaatverandering, energietransitie, robotisering en de digitale snelweg als thema's die ons leven de aankomende jaren sterk zullen beïnvloeden."Juist in deze tijd van grote veranderingen met alle daarbij behorende kansen, innovaties, contrasten, uiteenlopende meningen en opvattingen en ook onzekerheden is het zo waardevol dat we met elkaar in contact zijn, verbinding hebben, naar elkaar luisteren en elkaar begrijpen", aldus Baas.