Slibgistingstank Echten lekt niet meer

De slibgistingstank in Echten (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

De slibgistingstank van de rioolzuiveringsinstallatie in Echten lekt niet meer. Dat laat waterschap Drents-Overijsselse Delta weten.

Afgelopen maandag ontstond er een lek in de slibgistingstank. Veel van de inhoud stroomde weg. Op het moment van de lekkage zat er zo'n 3.600 kubieke meter slib in de tank.De lekkage leverde geen gevaar op. Het weggestroomde slib werd opgevangen op het eigen terrein van de rioolzuiveringsinstallatie. De oorzaak van het lek is nog niet bekend.