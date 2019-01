Geen afscheidsreceptie voor Piet van Dijk

Er komt geen afscheidsreceptie voor de inmiddels vertrokken burgemeester Piet van Dijk van Aa en Hunze. Wel neemt Van Dijk nog persoonlijk afscheid van zijn collega's, laat hij aan RTV Drenthe weten.

De 55-jarige Van Dijk (VVD) werd in september 2017 burgemeester van Aa en Hunze. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Opsterland voor de lokale partij Opsterlands Belang.Van Dijk begon voortvarend in Aa en Hunze. Zo nodigde hij nodigde zichzelf bij inwoners thuis uit voor het avondeten. De gesprekken waren zo populair dat de aanmeldingsprocedure werd stopgezet.Eind mei kwam Van Dijk thuis te zitten. De reden waarom bleef onduidelijk. Er zou sprake zijn van problemen in de privésfeer, maar er werd ook gesuggereerd dat het niet boterde tussen van Dijk en zijn directe collega's op het gemeentehuis. Vorige maand liet hij weten niet meer terug te komen in zijn ambt als burgemeester in Aa en Hunze.Op 1 januari was het ontslag van Van Dijk officieel. De gemeenteraad zal binnenkort een vertrouwenscommissie samenstellen. Die commissie gaat een profiel opstellen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen.Waarnemend burgemeester Ton Baas heeft aangegeven tot de komst van een nieuwe burgemeester beschikbaar te blijven voor Aa en Hunze.