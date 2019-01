Bij welke Drentse bedrijven wordt er vandaag gestaakt?

Opnieuw wordt er gestaakt in de metaalsector. Landelijk haken 5.500 medewerkers aan bij de actie van FNV Metaal en CNV.

Dit keer leggen werknemers van Ardagh en Fokker uit Hoogeveen het werk voor 24 uur neer, evenals personeel van VDL Wientjes uit Emmen en Rademakers Gieterij uit Klazienaveen. Maar wat zijn dat nou eigenlijk voor bedrijven?Op de website van metaalbedrijf Ardagh staat te lezen dat het bedrijf in 25 landen actief is op het gebied van verpakkingen. In totaal hebben ze 20.000 mensen in dienst. In Hoogeveen worden metalen verpakkingen voor de voedsel-, dranken-, verf- en persoonlijke verzorgingsindustrie gemaakt. Maar onder de inwoners van Hoogeveen is Ardagh beter bekend als de 'Drenthina blikfabriek'.Zo lezen we op de site van het Drents Museum dat de oorsprong van de blikfabriek ligt in een oude, houten schuur in Hoogeveen. Daar wordt in 1925 de Drenthina Blikfabriek geopend. Er werken tien arbeiders, die blikken maken voor de plaatselijke melkcoöperatie. Na enkele fusies verhuist het bedrijf naar Deventer en gaat verder onder de naam Thomassen & Drijver-Verblifa. Als het bedrijf in Nederland uitgroeit tot marktleider in de blikproductie, wordt het overgenomen door achtereenvolgens Amerikanen en Duitsers. De hoofdvestiging blijft echter in Deventer en biedt vandaag de dag werk aan zo’n tweehonderd man. De gammele schuur van toen is tegenwoordig een moderne productiehal met een oppervlakte van 37.000 vierkante meter.Op de website http://archiefblikfabriekhoogeveen.nl/blikmateriaal is goed te zien welke veranderingen de oude blikfabriek heeft doorgemaakt.Ook medewerkers van Fokker Hoogeveen staken. Bij Fokker Aerostructures worden lichtgewicht constructies ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd, zoals modules en landingsgestellen voor de luchtvaart- en defensie-industrie. De naam Fokker roept wellicht vragen op, want in 1996 ging de vliegtuigfabrikant failliet. Vier levensvatbare onderdelen werden ondergebracht bij het bedrijf Stork. Stork werd vervolgens overgenomen door een Brits bedrijf en sindsdien heet de luchtvaartpoot weer gewoon Fokker, aldus de FME Het bedrijf VDL Wientjes heeft locaties in Roden en Emmen. In Emmen produceren ze een 'glasvezel versterkt kunststof'. Ze zijn gespecialiseerd in warmpersen en spuitgieten. Op de eigen website staat verder te lezen dat de locatie in Roden zich bezig houdt met het ontwikkelen van kunststofproducten en dat ze gespecialiseerd zijn in vacuümvormen en het uitvoeren van diverse bewerkingstechnieken zoals lassen, lijmen en assembleren.Het bedrijf Wientjes is in 1909 begonnen in Amsterdam. Ze zaten in een van de eerste kunststofsoorten: bakeliet. Dat werd in telefoons en radio's gebruikt. Al snel werd het pand in Amsterdam te klein en in 1961 werd er verhuisd naar Roden. Vanaf eind jaren ’60 bracht men ook eigen producten, zoals spoelbakken en baden gemaakt van acrylplaten, op de markt onder de merknaam Ucosan.In 1984 besloot Wientjes een joint venture aan te gaan met Villeroy & Boch voor het maken en verkopen van spoelbakken en baden die inmiddels van kunststof werden gegoten. In 1989 verkocht Wientjes 50 procent van de aandelen van Ucosan aan Villeroy & Boch. In datzelfde jaar werd Vicon Polyester in Emmen overgenomen, dat later werd omgedoopt tot Wientjes Emmen (nu VDL Wientjes Emmen ). De vestiging in Roden werd Wientjes Roden.Het laatste Drentse bedrijf waar het werk wordt neergelegd is Rademakers Gieterij uit Klazienaveen. Zij maken producten van grijs gietijzer voor de agrarische sector tot machinebouw en van automotive tot funderingstechniek.Ook dit bedrijf kent een rijke historie in Klazienaveen. In 1909 richtte de heer A. Rademakers het metaalbedrijf Rademakers op, waartoe ook de gieterij behoorde. In 1948 werd de gieterij verplaatst van Kralingseveer naar de huidige locatie in Klazienaveen, zo staat te lezen op de website van de gieterij.Op de website ' Het Geheugen van Drenthe ' staat dat de onderneming zich vanwege het grote arbeidsaanbod in Klazienaveen vestigde. Toen waren ze vooral bekend van het vervaardigen van putdeksels. Tegenwoordig wordt er in Klazienaveen 11 ton ijzer per uur gesmolten.