Zoek het uit! Wanneer woon je 'op' en wanneer woon je 'in' een dorp?

Je woont in Assen, maar je woont op Bovensmilde en Hoogersmilde. Je woont in Borger en je woont op Schoonoord. Je woont in Beilen maar je woont op Erica. Maar wanneer woon je nou op een bepaalde plek en wanneer woon je er in?

Wie kan deze vraag nou beter beantwoorden dan Jan Germs van het Huus van de Taol. “Het is niet eens iets typisch Drents”, legt Germs uit. “Je ziet het ook in Friesland en in Groningen.” En het blijft trouwens niet bij op of in.“ Je hebt ook an 't Hogevene en an Hollandscheveld, maar in Hollandscheveld kan dan ook weer en op 't Hoekie kan ook.”Maar hoe zit dat dan? Het Drents woordenboek, geschreven door Bart Veenstra en Hadderingh, probeert daar antwoord op te geven. “Zij schrijven dat het duidelijk 'op' is in de oude komdorpen en 'in' is in de nieuwere gebieden. Dus dan heb je 'op' in de Veenkoloniën, Oost-, Zuidoost- en West-Drenthe en langs het Oranjekanaal. Dat klopt ook wel, maar er zijn zoveel uitzonderingen dat het geen regel is.”Er is wel onderzoek gedaan naar het verschil, maar ook dat levert volgens Jan Germs geen duidelijk antwoord op. “Geert Kocks, ook van het Drents woordenboek, heeft het bijvoorbeeld in al zijn gespreksgroepen gevraagd maar kreeg zelfs uit de dorpen verschillende antwoorden. Zo wonen sommige mensen in Klazienaveen terwijl anderen op Klazienaveen wonen.”Germs hoopt dat er ooit nog eens onderzoek naar wordt gedaan. Maar hij denkt ook dat hoe meer je het gaat onderzoeken hoe onduidelijker het wordt. “Dat is nou het mooie van taal. Er is niet altijd een eenduidig antwoord te geven.”Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.