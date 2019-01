Harm Greven nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Borger-Odoorn

Raadslid Harm Greven is na een stemming gekozen tot fractievoorzitter van Gemeentebelangen Borger-Odoorn. Greven neemt de taak over van Miranda Pathuis, die de komende maanden met ziekteverlof is.

Pathuis kampt sinds 2016 met gezondheidsproblemen. Het raadslid uit Nieuw-Buinen schrijft nu in een brief aan haar collega's dat bij de laatste controle haar situatie duidelijk is verslechterd. "De komende periode wordt erg zwaar. Ik zal alle energie nodig hebben voor mezelf en daarom heb ik besloten om voorlopig ziekteverlof te nemen", aldus Pathuis in de brief.Het raadslid kwam in 2017 in het nieuws vanwege een pleidooi voor het thuis mogen telen van medicinale cannabis.De fractie heeft vervolgens gestemd over haar opvolging en daarbij de keus gevallen op Harm Greven uit 2e Exloërmond, die sinds maart 2014 al raadslid is voor Gemeentebelangen Borger-Odoorn. De partij heeft acht zetels in de raad en is daarmee de grootste partij.