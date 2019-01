Jonge boerin: Ik zou veel gehad hebben aan de nieuwe regeling

Deel dit artikel:













Annemiek Koekoek was twee jaar bezig met de financiering van haar boerderij (foto: Wiedse Veenstra/RTV Drenthe)

Het kabinet investeert 75 miljoen euro in jonge boeren die een agrarisch bedrijf willen starten of overnemen. Annemiek Koekoek uit Tynaarlo weet dat dit niet makkelijk is. Zij nam twee jaar geleden samen met haar vader een boerderij over, en dat was niet makkelijk.

Geschreven door Martijn Klungel

"De hypotheek die we moesten hebben was heel hoog." De bank van Annemiek ging niet akkoord met een lening. Als de nieuwe regeling toen van kracht was, denkt ze dat het makkelijker geweest zou zijn. "Als op dat moment de regering garant zou willen staan voor een deel dan zou dat zeker geholpen hebben om de financiering eerder rond te krijgen", vertelt Koekoek.



Overnemen is moeilijk

Roy Meijer van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt ziet vaker dat het lastig is om een boerenbedrijf over te nemen. "Als je geen ouders hebt die boer zijn en je wil heel graag boer worden, dan is dat in Nederland heel moeilijk. Je hebt namelijk geen kapitaal. Met deze nieuwe regeling wordt het makkelijker om te beginnen", vertelt Meijer.



Toekomst

"De regering hoopt ervoor te zorgen dat de voedselproductie ook voor de toekomst gegarandeerd blijft", schrijft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.



Van de 75 miljoen wordt het grootste deel gebruikt voor een garantieregeling. De andere 11 miljoen is bestemd voor het opzetten van een opleiding- en coachingstraject bij het proces van overname.



Voor Koekoek komt de regeling te laat, maar over een aantal jaar moet ze ook haar vader uitkopen. "Misschien dat ik er dan gebruik van kan maken", zegt Koekoek.