Djammen: Jason Staal, van dag- naar nachtgedachten Jason Staal in zijn muziekhoekje thuis (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Daggedachten, zo heette het eerste album van de Asser muzikant Jason Staal. Hij komt deze maand met zijn tweede plaat: Nachtgedachten.

Geschreven door Robbert Oosting

Een tweeluik vol met hersenspinsels. "Ik heb niet stil gezeten", aldus Staal.



Nachtgedachten

"Op het tweede album staan wel wat serieuze liedjes", vertelt Staal. "Ik had ook wel een onstuimig jaar en dat kwam ook wel uit in de liedjes." Het tweede album is het als het eerste Nederlandstalig. "Je had toen de daggedachten; die zijn allemaal wat vrolijker. Je hebt nu de nachtgedachten, die zijn iets donkerder, maar het moeten niet allemaal van die serieuze liedjes worden, dus er staan ook wel hele vrolijke liedjes op."



Notitieblok

"Hier schrijf ik door het hele jaar heen liedjes in", vertelt Staal. Hij bladert door zijn volgeschreven notitieblok. Per album kladt hij een boekje vol. Van ruwe woorden en zinnen, naar steeds nettere teksten. "Het begint dan heel rommelig en als het dan in de computer staat, dan is het af", duidt de zanger zijn boekje. "Als ik klaar ben met de liedjes, dan laat ik dit boekje ook los."



Jason Staal is tevreden over zijn nieuwe plaat. Er zijn altijd dingen waarvan je achteraf denkt dat ze anders zouden kunnen, maar dat hoort erbij, beseft ook hij. Eind deze maand komt het album uit. "26 januari, in De Nieuwe Kolk. Met volledige band", vertelt Staal trots.



Een derde album komt er ook aan: "Die heb ik in mijn hoofd al zo'n beetje af", lacht hij.