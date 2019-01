Deel dit artikel:













VVD Assen tegen tariefsverhoging water De VVD Assen is tegen een tariefsverhoging van het drinkwater (foto: RTV Drenthe))

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Assen is het niet eens met de aangekondigde tariefstijging voor water van 4,2 procent.

Volgens de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is de verhoging nodig om noodzakelijke investeringen te kunnen doen en het eigen vermogen te versterken.



Maar volgens de VVD is die verhoging helemaal niet nodig. "Het is zelfs meer dan 4,2 procent, want de BTW-verhoging komt er ook nog bij", zegt Bert Homan van de VVD. "Dan heb je het over 6 procent en dat betekent toch al gauw 15 euro extra per kwartaal voor een huishouden. Dat treft vooral mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten en die het geld toch al niet kunnen missen."



Volgens Homan is er een simpele oplossing: "De provincie en gemeenten zijn eigenaar van WMD. Laten die garant gaan staan, dan hoeft het tarief niet omhoog. En dan kan de WMD gewoon geld lenen bij de bank om de investeringen te doen."



De VVD heeft schriftelijke vragen aan het College van B en W van Assen gesteld over de voorgenomen tariefsverhoging.